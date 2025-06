Mercato Juventus spunta un nome nuovo! Occasione per la fascia | può arrivare per meno di 15 milioni di euro Tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si anima con una nuova opportunità per rinforzare le corsie laterali: tra i nomi più caldi spunta Joaquín Piquerez, esterno uruguaiano del Palmeiras, pronto a fare il salto in Serie A. Con una cifra inferiore ai 15 milioni di euro, questa potrebbe essere l’occasione giusta per puntellare la fascia e rafforzare il progetto di Tudor. Ecco tutti i dettagli di questa interessante proposta di mercato.

Mercato Juventus, nome nuovo! Occasione per la fascia in vista della prossima stagione: le ultime novità sulle corsie laterali. Come riportato dal Corriere dello Sport, spunta anche il nome dell’uruguaiano Joaquín Piquerez per il mercato Juventus. L’esterno 26enne, colonna del Palmeiras, è già abituato a giocare tutta-fascia e viene utilizzato a sinistra nel 3-4-2-1, lo stesso modulo di Tudor. Con i brasiliani ha già vinto da protagonista una Coppa Libertadores. Piquerez può rappresentare così un’importante occasione ed è valutato tra i 12 e i 15 milioni. La Juve è alla finestra. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, spunta un nome nuovo! Occasione per la fascia: può arrivare per meno di 15 milioni di euro. Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

La Juventus inizia a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto d'attacco: spunta un nuovo nome che i bianconeri stanno sondando. Retegui rimane il grande obiettivo, ma convincere una bottega cara come quella dell'Atalanta non sarà facile.

Attacco Juventus: SPUNTA IL NOME DI RETEGUI Altro big di mercato dipinto in ottica bianconera Secondo 'La Gazzetta dello Sport', per Retegui e Lookman l'Atalanta potrebbe chiedere non più di 60 milioni ciascuno

