Mercato Juve | priorità a sinistra la dirigenza vuole rinforzare la fascia! Tre candidati e un sogno per Comolli ecco la lista completa

La Juventus punta forte sulla fascia sinistra per rinforzare il proprio reparto e rilanciare le ambizioni stagionali. Con tre candidati in lizza e un sogno nel cassetto di Damien Comolli, la dirigenza lavora intensamente per trovare la soluzione migliore. La lista completa degli obiettivi svela le mosse strategiche dei bianconeri: un mercato vibrante che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. Scopriamo insieme i nomi caldi e le trattative in corso.

Mercato Juve: la dirigenza vuole rinforzare la fascia sinistra! Tre nomi e un sogno per Comolli, ecco la lista completa degli obiettivi. Secondo il Corriere dello Sport, il mercato Juve di Damien Comolli ha individuato la prioritĂ assoluta per questa sessione di mercato: la fascia sinistra. Mentre a destra si valuta il profilo di Dodo solo come potenziale jolly in caso di un’offerta irrinunciabile per Cambiaso, è sulla corsia mancina che serve un intervento immediato. Sul taccuino del nuovo direttore generale bianconero ci sono diversi nomi, ma nelle ultime ore ne è spuntato uno dal Sud America che potrebbe diventare l’obiettivo numero uno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: prioritĂ a sinistra, la dirigenza vuole rinforzare la fascia! Tre candidati e un sogno per Comolli, ecco la lista completa

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Juve, piace Laporte. Per la fascia c’è Piquerez - Così, mentre la Juventus sogna un goleador, le scelte di Tudor lasciano intuire come vi siano altre due prio ... Scrive msn.com

Juve, 3 nomi per la fascia sinistra - La Juventus cerca sul mercato un terzino sinistro in grado di giocare a tutta fascia, dal momento che i bianconeri dovrebbero schierarsi principalmente con la difesa a 3 anche nella prossima stagione. Riporta tuttojuve.com