Mercato Inter in arrivo l’offerta del Galatasaray per Calhanoglu! Ederson il preferito per sostituirlo | occhio agli altri 2 nomi sul taccuino

Mercato Inter, in arrivo l’offerta del Galatasaray per Calhanoglu! Ederson il preferito per sostituirlo: occhio alle altre 2 alternative. Il mercato Inter entra nel vivo e si concentra sul centrocampo. Secondo Sport Mediaset, il Galatasaray è pronto a presentare un’offerta da 20 milioni di euro per Hakan Calhanoglu, ma la cifra è ritenuta troppo bassa: l’Inter valuta il regista turco almeno 35 milioni e non ha intenzione di cedere a condizioni di favore. In caso di addio, il primo nome per la sostituzione è quello di Ederson dell’ Atalanta, valutato 40 milioni e seguito anche dalla Juventus. Il brasiliano piace per fisicità e duttilità tattica, qualità che lo renderebbero ideale nel sistema di gioco di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com