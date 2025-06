Mercato Inter Bonny non esclude Hojlund! La trattativa prosegue a fuoco lento | Ausilio ha una strategia

Il mercato dell’Inter si anima con un'operazione ancora in stand-by: mentre Bonny è ormai un affare concluso con il Parma, la società nerazzurra non molla la presa su Hojlund, considerato il grande obiettivo per rinforzare l’attacco. Ausilio sta portando avanti una strategia intelligente, lavorando sui dettagli con lo United senza fretta, per assicurarsi il talento che potrebbe fare la differenza. La posta in gioco è alta: il futuro dell’Inter si decide anche in queste trattative delicate e strategiche.

per lavorare sui fianchi dello United. Nonostante gli uomini del mercato Inter hanno di fatto già chiuso l'operazione col Parma per l'acquisto di Bonny, non hanno intenzione di fermarsi qui con i movimenti in entrata per il reparto offensivo. Il primo nome nella lista dei desideri rimane quello di Ramus Hojlund. Come spiega Tuttosport, la trattativa col Manchester United prosegue a fuoco lento, ma il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha in mente una strategia per riuscire a strappare le condizioni migliori ai Red Devils.

