Mercato in stallo | intanto Sartori e Di Vaio restano sulle tracce di Salvatore Esposito Ndoye corte serrata del Napoli | ieri nuovi contatti Pobega in pressing per restare ma Allegri lo stima

Il mercato si ferma, ma le trattative non si fermano: Salvatore Esposito e Ndoye sono al centro dell’attenzione, con il Napoli che spinge per convincere i club coinvolti. Mentre Di Vaio e Sartori restano vigili, i tentativi di portare Ndoye a Napoli avanzano, offrendo un contratto importante e cercando di superare l’ostacolo rappresentato dalla richiesta del Bologna. La sfida tra sogni e dure realtà prosegue nel calciomercato di serie A.

E' stata un'altra giornata calda sul fronte Dan Ndoye. Mentre lo svizzero si rilassa in vacanza in Spagna, i suoi agenti continuano a dialogare con il Napoli. Dal fronte partenopeo, si descrive un altro passo avanti nell'intesa con il giocatore svizzero, a cui il club di De Laurentiis propone un quinquennale da 3 milioni a stagione. La distanza vera e profonda è tra i due club, perché il Bologna non si sposta dalla richiesta di 50-55 milioni, mentre il Napoli si ferma a 30 più una contropartita tecnica (Zanoli). A questo va sommato l'interesse vivissimo di Antonio Conte anche per Sam Beukema. Ma da Casteldebole si alza un muro.

Ndoye, l'agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa»

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE ULTIME! Il Napoli è la squadra più forte e attiva sul mercato, e non vuole fermarsi agli acquisti già ufficiali di De Bruyne e Marianucci. Continua il lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Manna è a Milano, accordo per Ndoye. Possibile triplo affare con il Bologna

Ndoye al Napoli fa scoppiare il putiferio tra gli esperti di mercato Pedullà, Romano e Moretto: cosa è successo - Pedullà, Romano e Moretto danno l'annuncio dell'intesa tra il Napoli e Ndoye, poi le accuse di un account sospetto mandano in tilt il web: la ricostruzione.