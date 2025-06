Mentre tutti parlano di terzo mandato in Campania si liquida la struttura che si occupa dei mercati del lavoro

Mentre il focus pubblico si concentra sulla proposta di un terzo mandato per i Governatori, in Campania si prospetta una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il panorama occupazionale: la liquidazione dell'Arlas, l'unica agenzia del lavoro rimasta sotto controllo statale. Una scelta che rischia di indebolire le fondamenta dei mercati locali dell’impiego, lasciando il campo a iniziative meno coordinate e più frammentate. È qui che si gioca il futuro del lavoro nella regione.

Mentre continua la discussione sul terzo mandato ai Governatori delle Regioni, in Campania, si pensa a liquidare definitivamente, l'Arlas (l'Agenzia del Lavoro), l'unica struttura, ereditata dallo Stato centrale, in grado di svolgere compiti essenziali per il governo dei mercati locali del lavoro. Con il trasferimento delle Agenzie del Lavoro, alle Regioni, a seguito delle Riforme operate con le Leggi Biagi e Treu, più di 20 anni fa, lo Stato centrale, ha decentrato anche le sue competenze in materia di Orientamento,Formazione professionale, Collocamento e Sostegno alla mobilità della forza lavoro espulsa dal sistema produttivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mentre tutti parlano di terzo mandato, in Campania si liquida la struttura che si occupa dei mercati del lavoro

In questa notizia si parla di: lavoro - terzo - mandato - campania

Referendum lavoro: perché il Sì al terzo quesito argina il precariato - Il referendum sul lavoro si fa sempre più caldo: il terzo quesito potrebbe essere un alleato contro il precariato.

De Luca ed il Terzo Mandato: il Presidente della Regione pensa ad una coalizione tutta civica se dovesse passare, in Parlamento, la norma che gli consentirebbe di candidarsi per il 2025. #regionali2025 #campania2025 #vincenzodeluca #AgendaPolitica htt Vai su Facebook

Mentre tutti parlano di terzo mandato, in Campania si liquida la struttura che si occupa dei mercati del lavoro; DE LUCA ED IL TERZO MANDATO: AL LAVORO PER UNA COALIZIONE SENZA PARTITI; REGIONALI CAMPANIA, TERZO MANDATO. DE LUCA PRONTO A SFRUTTARE L'ASSIST DEL GOVERNO. GIA' AL LAVORO PER LE LISTE.

Mentre tutti parlano di terzo mandato, in Campania si liquida la struttura che si occupa dei mercati del lavoro - Mentre continua la discussione sul terzo mandato ai Governatori delle Regioni, in Campania, si pensa a liquidare definitivamente, l’Arlas ... Lo riporta iltempo.it

Terzo mandato ai governatori, il governo accelera: Campania ago della bilancia - Il governo valuta un decreto sul terzo mandato ai governatori. Da 41esimoparallelo.it