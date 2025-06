Menchetti | Alcol-test | Ghinelli marca punti zero

Il 20 giugno 2025, Arezzo si anima tra tradizione e impegno civico. Tuttavia, non mancano le polemiche, come quella relativa alle recenti operazioni di controllo con menchetti alcol test e il coinvolgimento di Ghinelli, che ha marcato punti zero sulla gestione della manifestazione. La Giostra del Saracino, simbolo di orgoglio cittadino, rischia di perdere la sua dignità se i dettagli organizzativi vengono trascurati. È fondamentale che le istituzioni agiscano con responsabilità e trasparenza per tutelare questa storica tradizione.

Arezzo, 20 giugno 2025 – “La Giostra del Saracino è la principale rievocazione storica e folcloristica di Arezzo, un’occasione di promozione e di visibilità ed è noto a chiunque che si corre il terzo sabato di giugno e la prima domenica di settembre. Eppure, nonostante in Comune ci sia anche un ufficio Giostra del Saracino che dovrebbe organizzare tutto per tempo, c’è chi ha preferito non risparmiare una pessima figura alla città , parlando all’ultimo minuto di alcol-test, a una manciata di giorni dall’evento, trattando ingiustamente gli oltre 300 figuranti come un manipolo di facinorosi e di ubriachi” così il consigliere comunale Michele Menchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Menchetti: “Alcol-test: Ghinelli marca punti zero”

