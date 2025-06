Menare il can per Zaia | lo schiaffo di Salvini all’ingombrante governatore veneto

Con l’arrivo ufficiale dell’estate, si chiude il capitolo del terzo mandato di molti presidenti di Regione, tra cui Zaia. Ma cosa succede quando il leone del Veneto viene messo alle strette? Un vero e proprio schiaffo politico, con Salvini che mette in discussione l’ingombrante governatore. È solo l’inizio di una stagione di sfide e sorprese nel panorama regionale italiano.

Con l'arrivo ufficiale dell'estate si chiude il sipario sul feuilleton politico della primavera: il terzo mandato dei presidenti di Regione. A meno di sorprese dell'ultima ora, nel centrodestra sembra infatti definitivamente archiviata la trattativa che avrebbe potuto dare il via libera alle ricandidature del leghista Luca Zaia in Veneto e dei dem Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, in Campania e Puglia, in vista delle Regionali d'autunno. Luca Zaia (Imagoeconomica). Salvini ha chiuso la partita scaricando la responsabilità su Forza Italia. E quel che è più curioso è che sarebbe stata la segreteria leghista a scrivere la parola fine a questa storia.