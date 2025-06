Memorie all’ascolto | i canti popolari di Diego Carpitella nell’aretino alla Biblioteca città di Arezzo

Scopri il fascino dei canti popolari nell’archivio di Diego Carpitella alla Biblioteca di Arezzo. Un’occasione unica per esplorare i tesori della sua etnomusicologia e immergersi nelle tradizioni sonore dell’Italia e oltre. Tre incontri imperdibili, tra approfondimenti e dialoghi, per conoscere da vicino il patrimonio culturale tramandato dal padre fondatore del settore. Non mancare a questa straordinaria immersione nel passato, che arricchirà la tua prospettiva sulle radici musicali del nostro paese.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Nell’ambito del progetto biennale della Biblioteca città di Arezzo e della Rete documentaria aretina “SCIRE: Incontri, dibattiti e corsi di formazione nelle biblioteche e archivi aretini”, si terranno tre incontri dedicati al fondo del padre fondatore dell’etnomusicologia Diego Carpitella, che conserva materiale particolarmente prezioso. È infatti costituito da 112 bobine e 11 unità archivistiche sugli studi e le registrazioni effettuate tra il 1965 e il 1967. Carpitella guidò una campagna di documentazione e ricerca sulla musica popolare nell’aretino, insieme a un’équipe locale e con il sostegno tecnologico della sede RAI di Firenze, al fine di dimostrare l’esistenza di un repertorio di canti autoctoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Memorie all’ascolto: i canti popolari di Diego Carpitella nell’aretino, alla Biblioteca città di Arezzo

