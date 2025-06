Memoria identità e sinergia culturale inaugurata al MArRC la mostra dedicata a Francesco Cilea

In occasione del 60° anno accademico del Conservatorio Francesco Cilea, un evento straordinario ha preso vita presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La mostra “Francesco Cilea. Memoria e Musica” ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo appassionati e studiosi in un viaggio nel tempo dedicato al celebre compositore. L’esposizione, aperta al pubblico, resterà visitabile fino a data da definirsi, offrendo un’occasione unica per riscoprire l’eredità artistica di Cilea e la sinergia culturale che unisce passato e presente.

