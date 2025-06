Meloni sfida Cina e Usa | Italia leader nello sviluppo africano

Un dibattito che pone l’Italia al centro di una sfida globale, in cui lo sviluppo africano diventa il pilastro di un futuro condiviso, rafforzando non solo le relazioni internazionali, ma anche le opportunità per un continente in evoluzione.

"Rafforzare l'Africa significa rafforzare l'Europa." Con queste parole, pronunciate questa mattina a Villa Doria Pamphilj durante il vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway", Giorgia Meloni ha inaugurato una nuova era di collaborazione tra Europa e Africa. Accanto a lei, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha ribadito l'impegno comune: "Siamo qui per costruire insieme stabilità e prosperità." Un piano ambizioso, da 1,2 miliardi di euro, che punta a trasformare il continente africano in un motore di crescita globale. Ma non solo: l'iniziativa si propone anche di affrontare una delle questioni più spinose del nostro tempo, quella delle migrazioni.

Piano Mattei, firmati accordi da 1,2 miliardi. Meloni: "Siamo al lavoro per abbattere il debito africano"

