Meloni presiede con von der Leyen vertice per l’Africa | 1,2 mld di investimenti

A Villa Doria Pamphilj si è tenuto un vertice di grande rilievo tra Italia e Unione Europea, con Meloni e Von der Leyen a guidare un impegno ambizioso per lo sviluppo dell’Africa. Con 12 miliardi di investimenti e progetti per abbattere il debito dei Paesi africani, questa iniziativa rappresenta una svolta strategica nel rafforzare i rapporti e promuovere un futuro sostenibile. Scopriamo insieme come queste decisioni plasmeranno il nostro domani.

Roma, 20 giu. (askanews) – Progetti per un valore di 1,2 miliardi e un’iniziativa per abbattere il debito dei Paesi africani.Questo quanto emerso dal vertice “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent”, che si è svolto questa mattina a Villa Doria Pamphilj, co-presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von derl Leyen.Presenti rappresentanti di diversi governi africani e di organizzazioni internazionali come il Fondo monetario internazionale (Kristalina Georgieva) e la Banca Mondiale (Ajay Banga). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

