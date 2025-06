Meloni perdona il prof che augurò la morte alla figlia ma a sciacallare sulla bambina ora ci pensa il Pd

Ogni commento è superfluo, ma questa vicenda evidenzia ancora una volta come la politica spesso preferisca puntare sul sensazionalismo piuttosto che sulla responsabilità. Mentre il prof si scagiona e Meloni perdona, il Pd sceglie di sfruttare la tragedia di Ginevra per campagne elettorali, dimostrando ancora una volta che il vero obiettivo non è la verità, ma la strumentalizzazione.

Nel giorno in cui il professore c he insultò e augurò la morte alla figlia di Giorgia Meloni – la notizia è stata data in anteprima dal “ Roma ” – ci pensa il Pd a “sciacallare” sulla piccola Ginevra, utilizzandola per la lotta politica in un assurdo accostamento tra i costi dei centri estivi per i bambini e i “privilegi” dei figli che viaggiano con la mamma premier in aereo per accompagnarla al G7 in Canada. Ogni commento è superfluo, ma la buona notizia del giorno è che Stefano Addeo, il professore di Marigliano che augurò alla piccola Ginevra di “fare la stessa fine di Martina Carbonari”, la ragazzina massacrata a colpi di pietra dal fidanzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it