Giorgia Meloni adotta una strategia comunicativa a doppio binario, oscillando tra supporto pubblico e silenzio strategico nei confronti di Zelensky. Al vertice del G7 in Canada, la premier ha ribadito il sostegno italiano all’Ucraina, ma i fatti sui social parlano di un’altra narrazione. Questa discrepanza sottolinea un gioco sottile di alleanze e diplomazia, rivelando come la politica internazionale richieda spesso più di parole: un delicato equilibrio di immagine e realpolitik.

Al vertice del G7 in Canada, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato lei stessa in conferenza stampa, ribadendo il “sostegno del popolo italiano” all’Ucraina. Eppure, tra le foto pubblicate sui suoi canali social – accanto a Donald Trump, Narendra Modi, Keir Starmer e Friedrich Merz – Zelensky non c’era. Ancora una volta. Non è una svista. È una scelta. E, come dimostra un’analisi puntuale pubblicata da Pagella Politica, si tratta di una costante: Meloni evita sistematicamente di pubblicare sui suoi social personali le immagini con il presidente ucraino, anche quando l’incontro è ufficiale e il sostegno politico ribadito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meloni oscura Zelensky, la nuova strategia comunicativa “a doppio binario” della premier con l’alleato che è meglio non esibire

