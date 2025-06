Meloni lancia iniziativa per abbattere debito dell' Africa

L'iniziativa - ha spiegato Meloni - mira a favorire una crescita sostenibile e a promuovere partnership responsabili, affinché l'Africa possa superare le sue sfide economiche e sociali. Questo impegno rappresenta un passo importante verso un futuro più equo e prospero per il continente, dimostrando come l'Italia intenda essere protagonista nel sostegno allo sviluppo africano e nella costruzione di un mondo più solidale.

"Annuncio che stiamo lavorando a un'iniziativa concreta per affrontare la questione del debito delle nazioni africane, tema centrale per lo sviluppo del continente che, se non affrontato adeguatamente, rischia di vanificare tutti gli altri sforzi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al vertice " The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent". "L'iniziativa - ha spiegato - prevede di convertire nei prossimi 10 anni l'intero ammontare del debito per le nazioni meno sviluppate, secondo i criteri della Banca Mondiale, e di abbattere del 50% quello delle nazioni a reddito meno basso.