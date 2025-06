Meloni | in Africa si gioca il nostro futuro

In un mondo sempre più interconnesso, l’Africa si conferma come il crocevia del nostro futuro. La presidente Meloni sottolinea come rafforzare le relazioni con il continente africano sia essenziale per garantire stabilità e prosperità condivisa. Aprendo il Vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway", si apre una nuova era di collaborazione strategica, che promette di plasmare un domani più solidale e sostenibile per tutti.

Roma, 20 giu. (askanews) – "Crediamo che l'Africa sia un continente in cui si gioca il nostro futuro: rafforzare l'Africa significa anche rafforzare l'Europa e costruire insieme le condizioni per una stabilità comune". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aprendo a Villa Doria Pamphilj il Vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent". Il summit è co-presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

"Africa e Sud Globale tra i temi internazionali grazie all'Italia". Meloni rilancia il Piano Mattei - L'Africa e il Sud globale diventano protagonisti sui temi internazionali grazie all'Italia di Meloni, che rilancia il Piano Mattei, ampliandone le dimensioni.

