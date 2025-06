Meloni | In Africa è in gioco nostro futuro italiani ed europei sono chiamati a fare la differenza

In un mondo in rapida evoluzione, l’Africa si conferma il palcoscenico più cruciale per il nostro futuro comune. La Presidente Meloni sottolinea come italiani ed europei siano chiamati a fare la differenza in questa regione strategica, plasmando un domani più sostenibile e collaborativo. È il momento di unirsi e agire, perché il nostro destino è strettamente legato alle sfide e alle opportunità di questo continente.

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2025 “Riteniamo che l'Africa sia un continente nel quale, più che altrove, si gioca il nostro futuro, dove noi italiani, noi europei siamo chiamati a fare la differenza e possiamo fare la differenza.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Vertice ‘The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent' a Roma. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: In Africa è in gioco nostro futuro, italiani ed europei sono chiamati a fare la differenza

