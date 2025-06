Meloni | Il Piano Mattei si internazionalizza è cambio di metodo

Giorgia Meloni apre a Roma un vertice cruciale che segna un nuovo capitolo nell'internazionalizzazione del Piano Mattei. Con uno sguardo rivolto alle sfide globali e alla collaborazione internazionale, la premier sottolinea come il metodo si stia evolvendo per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Un passo deciso verso una strategia condivisa, in sinergia con partner chiave come la Commissione europea, per rafforzare il ruolo dell’Italia sulla scena mondiale.

Roma, 20 giu. (askanews) - "Il vertice di oggi rappresenta un passo fondamentale nell'internazionalizzazione del Piano Mattei. Fin dall'inizio siamo sempre stati consapevoli che per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati fosse necessario lavorare in sinergia con i partner, a cominciare dalla Commissione europea". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aprendo a Villa Doria Pamphilj a Roma il Vertice euro-africano "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent", che presiede insieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

