Meloni e von der Leyen guidano lo sforzo europeo per l’Africa

Roma, Villa Doria Pamphilj — A 18 mesi dal vertice organizzato dall’Italia per l’Africa, il governo Meloni fa il punto su quello che ormai viene definito processo di internazionalizzazione del Piano Mattei. La strategia italiana per l’Africa ha preso concretezza, e lo ha fatto anche attraverso la saldatura con il Global Gateway dell’Unione europea — un indirizzo chiaro già dalla riunione ospitata dall’esecutivo italiano ad aprile. È in questo scenario che si svolge a Villa Doria Pamphilj, a Roma, il vertice ad alto livello “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway – A common effort with the African Continent”, co-presieduto dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Formiche.net