Meloni annuncia il piano per l' Africa | dal corridoio Lobito al Blue-Raman ecco i progetti per 1,2 miliardi di euro

Meloni svela un ambizioso piano per l'Africa, investendo 12 miliardi di euro tra progetti ferroviari e infrastrutture digitali. Dalle reti nel Sudan al cavo sottomarino tra India ed Europa, queste iniziative mirano a rafforzare i legami e ridisegnare il potere geopolitico, aprendo nuove sfide e opportunità su scala globale. È una svolta che potrebbe cambiare il volto delle relazioni internazionali, lasciando il mondo a riflettere sulle sue conseguenze.

Una rete ferroviaria per collegare le regioni africane più ricche di minerali e indebolire l'influenza cinese sul continente. Un cavo sottomarino per garantire il "passaggio di dati" tra l'India e l'Europa bypassando l'Egitto. Infrastrutture che vogliono ridisegnare lo scacchiere geopolitico e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Meloni annuncia il piano per l'Africa: dal corridoio Lobito al Blue-Raman, ecco i progetti per 1,2 miliardi di euro

