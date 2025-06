Meloni al vertice sul Piano Mattei | In Africa si gioca il nostro futuro

Nel cuore di Roma, la presidente Meloni apre il vertice sul Piano Mattei in Africa, sottolineando come questa strategia sia cruciale per il nostro futuro. Con un approccio basato su rispetto, responsabilità e una nuova visione delle relazioni europee-africane, l’Italia si impegna a plasmare un destino condiviso. È un momento chiave che potrebbe ridefinire le sorti geopolitiche e economiche del continente; ecco perché il futuro si decide qui, oggi.

"L'approccio che l'Italia ha messo in campo è chiaro: rispetto, responsabilità e visione con un cambio di metodo nei rapporti fra Europa e Africa e io sono fiera che l'Italia abbia portato questa visione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni di apertura del vertice "The Mattei plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African continent", organizzato a Villa Doria Pamphilj, a Roma. Oltre alla premier, a presiedere il summit c'è anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in presenza di alcuni di leader africani: l'amministratore delegato di Africa Finance Corporation Samaila Zubairu, il presidente della Banca Africana di Sviluppo Akinwumi Adesina, il presidente del Gruppo Banca Mondiale Ajay Banga, la direttrice esecutiva del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva, il ministro delle Finanze dello Zambia Hakainde Musokotwane; il ministro degli Affari Esteri dell'Angola Tète Antonio, il presidente della Commissione dell'Unione Africana Mahmoud Ali Youssouf; il primo ministro della Repubblica Democratica del Congo Judith Suminwa Tuluka, il vice presidente della Tanzania Philip Mpango. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni al vertice sul Piano Mattei: “In Africa si gioca il nostro futuro”

