Meloni | abbattere debito nazioni Africa

Durante il vertice a Roma sul Piano Mattei per l’Africa, la Premier Meloni ha annunciato un ambizioso progetto volto a ridurre drasticamente il debito delle nazioni africane. Con una strategia che mira a convertire in dieci anni l’intero ammontare del debito delle nazioni meno sviluppate e a abbattere del 50% quello dei paesi a reddito più basso, si apre una nuova era di solidarietà e sviluppo condiviso. Un passo deciso verso un futuro più equo e sostenibile, che coinvolge direttamente le aspirazioni di crescita del continente africano.

"Stiamo lavorando a un'iniziativa concreta per affrontare la questione del debito delle nazioni africane, tema centrale per lo sviluppo del continente". Lo dice la premier Meloni, al termine del vertice a Roma sul Piano Mattei per l'Africa. Si prevede "di convertire nei prossimi 10 anni l'intero ammontare del debito per le nazioni meno sviluppate e di abbattere del 50% quello delle nazioni a reddito meno basso", spiega Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

