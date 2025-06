Melaverde festeggia 800 puntate | viaggio speciale in Trentino domenica 22 giugno su Canale 5

Domenica 22 giugno alle ore 11.50 su Canale 5, Melaverde festeggia un traguardo storico: 800 puntate e oltre 2.000 località italiane raccontate con passione e autenticità . Ventisette anni di emozioni, tradizioni e scoperte che hanno conquistato il cuore degli spettatori. Per celebrare questa straordinaria conquista, il programma ci porta in un viaggio speciale nel meraviglioso Trentino, tra paesaggi mozzafiato e storie autentiche. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del nostro Paese!

Domenica 22 giugno alle ore 11.50 su Canale 5, Melaverde celebra un traguardo straordinario: 800 puntate e oltre 2.000 località italiane raccontate. Un risultato che testimonia il successo e la longevità di uno dei programmi più amati dal pubblico della TV generalista italiana. Ideato da Giacomo Tiraboschi e curato da Alessandro Tiraboschi, Melaverde è alla sua 27ª edizione. Ogni settimana, la trasmissione porta i telespettatori in un viaggio attraverso l’Italia più autentica, valorizzando territori, persone, tradizioni e sostenibilità . Ellen Hidding e Vincenzo Venuto raccontano storie di passione e territorio in Melaverde. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Melaverde festeggia 800 puntate: viaggio speciale in Trentino domenica 22 giugno su Canale 5

In questa notizia si parla di: melaverde - puntate - domenica - giugno

Maremma toscana e parco dello stelvio: highlights delle puntate di linea verde e melaverde dell’8 giugno - Domenica 8 giugno, le amate trasmissioni di approfondimento e cultura gastronomica, Linea Verde e Melaverde, ci porteranno alla scoperta delle meraviglie della Maremma toscana e del Parco dello Stelvio.

Acqua, un bene prezioso! Domenica 1 giugno alle 11:50 su Canale 5, non perderti la nuova puntata di #melaverde , registrata tra le meraviglie delle Dolomiti di Brenta e il lago d'Idro! Sarò protagonista in questa puntata speciale, scoprendo con voi l'origine, l'i Vai su Facebook

A Melaverde puntata dedicata alla Piana Rotaliana; Melaverde: Puntata del 25 giugno Video; Melaverde racconta di noi e non solo. Una puntata tutta da guardare!.

Melaverde, la puntata del 15 giugno: il carciofo violetto di San Luca - Nel corso della puntata, Venuto incontra padre e figlio che hanno avviato un allevamento di yak. Si legge su maridacaterini.it

Melaverde alla scoperta del culatello di Zibello con la famiglia Spigaroli - "Melaverde", celebre programma della domenica mattina di Canale5, condotto da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, ha messo in onda oggi, domenica 8 giugno, un vasto servizio dedicato alla famiglia Spiga ... Secondo gazzettadiparma.it