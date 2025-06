Meeting Assemblea parlamentare Nato L’occasione persa del campo largo

L’assemblea parlamentare della NATO, occasione storica per rafforzare l’unità internazionale, si è trasformata in un’occasione persa. Mentre il centrodestra ha presenziato compatto e il Pd si è assente, la mancanza di un fronte unito tra le forze politiche italiane rischia di minare l’immagine del Paese in vista del vertice all’Aja e delle sfide globali. Un momento che richiede dialogo, non divisione, per rafforzare l’Italia sulla scena internazionale.

Avs e M5S disertano il meeting dell’Assemblea Parlamentare Nato organizzato dal presidente Lorenzo Cesa e voluto da tutta la delegazione alla presenza del ministro Crosetto e dei sottosegretari Rauti e Perego di Cremnago. Per il campo largo c’era solo il Pd ai piani alti di Palazzo Baracchini, mentre il centrodestra era al completo. Non un’immagine costruttiva a pochi giorni dal vertice dell’Alleanza atlantica in programma all’Aja e mentre l’Ue prova a dialogare con l’Iran. La polemica Trapela imbarazzo dal Nazareno, come dimostrano le parole di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Partito democratico: “La maggioranza degli italiani chiede un’alternativa perché questo governo non sta facendo bene perché non rappresenta le potenzialità del nostro Paese, quindi ci sarebbe bisogno di un’alternativa credibile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meeting Assemblea parlamentare Nato. L’occasione persa del campo largo

In questa notizia si parla di: meeting - assemblea - parlamentare - nato

Sicurezza globale al centro della NATO Spring Session 2025. Dal 22 maggio a Dayton - USA l’On. Lorenzo Cesa partecipa all’Assemblea parlamentare della NATO in qualità di Presidente della Delegazione italiana. L’obiettivo dei rappresentanti dei 32 Pae Vai su Facebook

ConnAct Difesa: a Roma focus sulle sinergie tra Nato, Ue e Italia; Quale pace nel Mediterraneo?; Così l’Algeria si fa largo nella geopolitica di Ue e Nato. Parla Calovini.

Meeting Assemblea parlamentare Nato. L’occasione persa del campo largo - Avs e M5S disertano il meeting dell’Assemblea Parlamentare Nato organizzato dal presidente Lorenzo Cesa e voluto da tutta la delegazione alla presenza del ministro Crosetto e dei sottosegretari Rauti ... Si legge su formiche.net

NATO, INCONTRO CROSETTO E DELEGAZIONE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE - Roma, 19 giu – Si è svolto oggi, presso il Ministero della Difesa, un incontro tra il Ministro Guido Crosetto e la Delegazione italiana dell’Assemblea Parlamentare della NATO, guidata dall’onorevole L ... 9colonne.it scrive