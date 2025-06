Medvedev stramazza in panchina | scena sconcertante a Halle

Medvedev stramazza in panchina durante un match teso a Halle, lasciando il pubblico senza parole. La scena sconcertante ha acceso i riflettori su un torneo ricco di emozioni e colpi di scena, tra vittorie sorprendenti e momenti di tensione. In questo contesto, il talento russo si prepara a sfidare Zverev in semifinale, ma cosa ha scatenato quell'improvviso incidente? Scopriamo insieme i dettagli di un evento che ha fatto discutere gli appassionati di tennis.

Daniil¬†Medvedev¬† ha sconfitto Alex Michelsen in due set e si √® cos√¨ qualificato¬†in semifinale al torneo Atp 500 di Halle sull'erba. Il 29enne russo, numero 11 del ranking mondiale, si √® imposto sul 20enne statunitense (n.33) per 6-4 6-3. In semifinale affronter√† il tedesco Aleksander Zverev, che ha superato un ottimo Flavio Cobolli. Nel corso del match, pi√Ļ precisamente in occasione del primo beak sul 3-1, Daniil Medvedev si √® fiondato sulla sua panchina, mettendo in apprensione tutto il pubblico di Halle. Che cosa √® successo? Le telecamere hanno inquadrato il russo, che aveva appena chiesto assistenza medica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Medvedev stramazza in panchina: scena sconcertante a Halle

