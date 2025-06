Medvedev colpito da epistassi | il tennista russo si corica in panchina ad Halle

In un sorprendente colpo di scena, Daniil Medvedev si è fermato sui campi di Halle a causa di un'epistassi, lasciando tutti senza fiato. La sua determinazione, però, ha prevalso: nonostante il momento difficile, il tennista russo ha ritrovato la forza di riprendersi e conquistare la vittoria, proseguendo così il suo cammino nel torneo. La sua resilienza dimostra che la grinta può superare anche le sfide più impreviste. Continua a leggere.

Daniil Medvedev ha interrotto la sua partita dei quarti di finale ad Halle contro l'americano Michelsen, andando a distendersi in panchina a causa di un'epistassi, in attesa dell'intervento medico. Il tennista russo ha poi vinto il match qualificandosi per le semifinali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

