Medioriente | media salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza

La crisi in Medio Oriente si aggrava: i morti nel raid israeliano su Gaza salgono a 82, una tragedia che scuote il mondo intero. Con ogni numero che cresce, si fa più urgente un intervento per fermare questa spirale di violenza e trovare una via per la pace. La speranza di un futuro migliore deve prevalere sulla paura e sulla distruzione.

Milano, 20 giu. (LaPresse) – Sono saliti a 82 i palestinesi uccisi nei raid lanciati dall’esercito israeliano (Idf) a partire da questa mattina. In 37 sono stati uccisi nella zona centrale di Gaza, di cui 23 erano in attesa degli aiuti. Almeno in 23 sono stati uccisi a Gaza City, mentre 22 sono stati uccisi nel sud della Striscia, di cui 11 aspettavano di ricevere gli aiuti. Lo riporta Al Jazeera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza

In questa notizia si parla di: gaza - raid - medioriente - media

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

MEDIO ORIENTE | Hamas: 19 morti in un raid su campo profughi a Gaza. "Colpiti edifici residenziali a Bureij". Media, 9 ostaggi vivi e 60 giorni tregua in nuova proposta Usa. L'appello delle star: "Gb non sia complice di Israele" #ANSA Vai su X

Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. Secondo le stesse fonti, esplosioni sono state udite in vari punti della capitale Teheran Vai su Facebook

Guerra Medio Oriente, Israele-Iran, attacchi incrociati. Media: Khamenei in un bunker; Guerra Israele, da Iran nuova ondata di missili verso Tel Aviv e Haifa; Medio Oriente, news del 1 giugno | Hamas, 'strage di civili in attesa di cibo'. Israele nega. Testimoni denunciano spari sulla folla a Gaza.

Medioriente: media, spari su folla in attesa di aiuti a Gaza, 35 morti - Awda di Nuseirat, nella Striscia di Gaza, ha riferito ad Al Jazeera che 35 palestinesi sono ... Riporta msn.com

Medio Oriente, media “Attacchi israeliani, altri 34 morti a Gaza” - ROMA (ITALPRESS) – Trentaquattro palestinesi sono morti nella Striscia di Gaza centrale in seguito ad attacchi israeliani. Scrive msn.com