Medico si sente male e lascia il turno 8 minuti prima per farsi visitare | licenziato per grave inadempienza

In un caso che ha fatto discutere, un medico si sente male durante il turno e si allontana otto minuti prima della fine per un controllo, venendo poi licenziato per grave inadempienza. L’avvocato difensore sottolinea come fosse fondamentale che si verificasse, considerando i quattro stent al cuore. Un episodio che solleva importanti questioni sulla corretta gestione delle emergenze sul posto di lavoro e sui diritti dei professionisti sanitari.

 L'avvocato: «Quattro stent al cuore, era giusto che si controllasse. Una settimana dopo ha ricevuto la lettera di licenziamento».

