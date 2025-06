Medicina di precisione Rocca lancia da Viterbo il primo progetto italiano su scala provinciale | È già il presente

Viterbo si conferma pioniera nel campo della sanità con il lancio del primo progetto italiano di Medicina di precisione su scala provinciale. Nella suggestiva cornice dell’Università della Tuscia, la Asl ha dato il via a un’iniziativa rivoluzionaria, destinata a cambiare il volto della medicina preventiva e terapeutica in Italia. Un passo decisivo verso un futuro più personalizzato e efficace: un modello che potrebbe fare da esempio per l’intero paese.

Viterbo protagonista nella sanità del futuro. Nell'aula magna dell'Università della Tuscia, la Asl ha presentato e dato il via al primo progetto italiano di Medicina di precisione applicato a un territorio esteso come quello della provincia viterbese. Un'iniziativa pionieristica, che vede anche.

