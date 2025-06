Mediaset cerca ancora un conduttore di sinistra | dopo Andrea Scanzi il nome forte è Luca Sommi

Mediaset, in cerca di un volto di sinistra per il suo nuovo progetto, sembra aver trovato in Luca Sommi il candidato ideale. Dopo il rifiuto di Andrea Scanzi, sono stati sondati nomi come Parenzo, Telese-Aprile, Diego Bianchi e Serena Bortone. Pier Silvio Berlusconi punta tutto su questa scelta, coinvolgendo un giornalista collegato alla scuola del Fatto Quotidiano. La strategia di Mediaset si fa sempre più intrigante: sarà forse l’inizio di un nuovo capitolo televisivo?

Mediaset alla ricerca disperata di un conduttore di sinistra dopo il no di Scanzi. Sondati Parenzo, Telese-Aprile, Diego Bianchi e persino Serena Bortone. Ora punta tutto su Luca Sommi come ariete perfetto. Pier Silvio Berlusconi sta corteggiando a spada tratta proprio quella scuola giornalistica del Fatto Quotidiano che per anni ha fatto la guerra a suo padre Silvio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mediaset - conduttore - sinistra - scanzi

