Mediaset cerca ancora un condotture di sinistra | dopo Andrea Scanzi il nome forte è Luca Sommi

Mediaset cerca ancora un volto di sinistra che possa sostituire Andrea Scanzi, ormai escluso. Tra nomi sondati come Parenzo, Telese-Aprile, Diego Bianchi e Serena Bortone, la rete punta ora su Luca Sommi, considerato l’ariete ideale. Pier Silvio Berlusconi sembra voler coinvolgere la scuola giornalistica del Fatto Quotidiano, tradizionalmente critica nei confronti della famiglia Berlusconi. La strategia di Mediaset si fa sempre più intrigante e ricca di sorprese.

