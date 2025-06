McKennie non è sazio | il messaggio del centrocampista della Juve dopo il successo con l’Al Ain infiamma i tifosi! – FOTO

Juventus e tifosi sognano in grande: McKennie, ancora affamato di vittorie, scatena l’entusiasmo con un messaggio sui social dopo il convincente 5-0 contro l’Al Ain. La sua determinazione e il suo spirito vincente infiammano l’ambiente bianconero, che già vede i quarti di finale sempre più vicini. Ma cosa ha scritto il centrocampista? Scopriamolo insieme e prepariamoci a vivere un cammino entusiasmante nel Mondiale per Club!

McKennie non è sazio: il messaggio del centrocampista della Juve dopo il successo con l’Al Ain infiamma i tifosi! Cosa ha scritto sui social – FOTO. La Juventus ha iniziato come meglio non avrebbe potuto il proprio cammino nel Mondiale per Club, battendo nella sfida d’esordio l’Al Ain con il netto punteggio di 5-0 lanciandosi così di fatto già verso gli ottavi di finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Weston McKennie (@west.mckennie) Intervenuto sul proprio profilo Instagram Weston McKennie ha voluto mandare un messaggio a tutto l’ambiente bianconero: « Tre punti e alla prossima » ha scritto, fomentando così i supporters della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com