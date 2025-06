Mazzette per saltare la lista d’attesa | ex primario oculista condannato

In un caso che scuote il mondo della sanità, Giovanni Mazzoli, ex primario di Oculistica a Brescia, si trova nuovamente sotto i riflettori. Dopo una condanna confermata in appello, le sue pene si sono mantenute ferme, ma il reato ora è tornato quello contestato originariamente: concussione. La vicenda si arricchisce di dettagli, con confische che si sono aggiunte a un quadro giudiziario complesso, lasciando aperte molte domande sulla trasparenza e l’etica nella gestione della salute pubblica.

Brescia – La pena è rimasta invariata - quattro anni e sei mesi - ma il reato è tornato quello contestato originariamente dalla Procura: concussione. E la confisca è lievitata di 100mila euro, più 50 euro di confisca diretta, da aggiungere ai 250mila euro disposti in primo grado. È l’esito del processo d’appello a Giovanni Mazzoli, ex primario di Oculistica all’ospedale di Esine, che nel giugno 2023 era stato arrestato per concussione, truffa aggravata, peculato e falso. I carabinieri gli avevano sequestrato orologi di lusso, quadri, vini pregiati e 350mila euro in contanti trovati nella sua villa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mazzette per saltare la lista d’attesa: ex primario oculista condannato

