Maxi rissa in riviera con feriti | tredici denunce

Una maxi rissa in riviera ha scosso la tranquillità locale, lasciando diversi feriti e tredici denunce. I Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno svolto un intervento decisivo, controllando 70 veicoli e identificando 100 persone per garantire sicurezza e ordine. La loro azione dimostra come la presenza delle forze dell’ordine sia fondamentale per mantenere la pace nelle nostre comunità. La vicenda evidenzia l’importanza di un impegno costante nel contrasto alla cronaca urbana.

I Carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno effettuato un servizio ad alto impatto sul territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al controllo della circolazione stradale. Sono stati controllati 70 veicoli e identificate 100 persone.

