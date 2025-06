Maxi rissa al pronto soccorso del Pertini la denuncia degli infermieri | Nessun presidio della polizia

Una notte di caos al pronto soccorso dell'Ospedale Pertini: calci, pugni e minacce tra persone in attesa di assistenza. A denunciare l'increscioso episodio è il sindacato degli infermieri NurSind, che evidenzia l'assenza di un presidio di polizia sul posto. Un episodio che solleva importanti considerazioni sulla sicurezza e la gestione delle emergenze sanitarie, lasciando aperta la domanda: come si può garantire un ambiente sicuro per pazienti e operatori?

Calci, pugni e minacce nel pronto soccorso dell'ospedale Pertini. A denunciare la maxi rissa avvenuta nella notte tra marted√¨ e mercoled√¨ √® il sindacato degli infermieri NurSind. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maxi rissa al pronto soccorso del Pertini, la denuncia degli infermieri: ‚ÄúNessun presidio della polizia‚ÄĚ - Rissa tra bande rivali nel pronto soccorso dell' ospedale Pertini di Roma nella notte tra martedì17 e mercoledì 18 giugno. Secondo fanpage.it

Roma, maxi-rissa all'ospedale Pertini di notte: due bande nemiche aggrediscono medici e pazienti a calci e pugni - Una notte di "ordinaria" follia al pronto soccorso dell'ospedale Pertini, uno dei più grandi della Capitale, non nuovo, purtroppo, a episodi del genere. Si legge su ilmessaggero.it