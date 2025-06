Maxi operazione a Librino | scoperte 62 utenze elettriche manomesse e raffica di sanzioni

Un’operazione straordinaria della Polizia di Catania nel quartiere Librino ha portato al sequestro di 62 utenze elettriche manomesse e a una raffica di sanzioni. Un segnale forte contro illegalità e furti di energia, che mette in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità. Restate aggiornati e scoprite come queste azioni influenzano il nostro territorio, solo su DayItalianews.

Un'importante operazione di controllo del territorio è stata condotta dalla Polizia di Stato mercoledì mattina nel quartiere Librino di Catania, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa, in particolare furti di energia elettrica e violazioni al Codice della Strada. L'attività si inserisce nei controlli straordinari disposti dal Questore di Catania su tutto il territorio cittadino e provinciale. A coordinarla sono stati gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, affiancati dal personale tecnico della società di distribuzione elettrica e supportati dal Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale" e dal X Reparto Mobile, che hanno garantito la sicurezza durante tutte le fasi operative.

