Maturità cosa bisogna portare all’orale

La maturità 2025 si avvicina, e per oltre 500 mila studenti l’attenzione si sposta sull’esame orale. Durante il colloquio, sarà fondamentale dimostrare non solo conoscenza, ma anche capacità di collegare argomenti tra più discipline, rendendo la prova coinvolgente e dinamica. Ricordate che i libri di testo non saranno ammessi: dovrete affidarti alle vostre conoscenze, appunti e alle vostre competenze. Ma cosa bisogna portare per affrontare al meglio questa sfida?

La maturità 2025 entra nella sua fase finale. Terminate le due prove scritte, per più di 500 mila studenti si avvicina il momento dell'orale. Al colloquio saranno chiamati a rispondere a quesiti riguardanti il programma didattico dell'ultimo anno in varie discipline e a dimostrare di saper collegare vari argomenti tra di loro spaziando fra più materie. Non sarà possibile portare con sé, per ovvie ragioni, i libri di testo, che dovranno essere lasciati nello zaino oppure fuori dalla sede d'esame. Ecco cosa dovranno portare gli alunni al colloquio.

