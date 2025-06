Maturità 2025 quando escono i risultati finali dell’esame

Sei curioso di scoprire quando saranno disponibili i risultati finali dell'esame di maturità 2025? Con l'inizio delle prove orali il 23 giugno, gli studenti si preparano a vivere un momento fondamentale della loro vita. I risultati, attesi con ansia, saranno pubblicati poco dopo la conclusione di tutte le prove, offrendo un quadro completo del percorso di studi. Ma quando usciranno i risultati ufficiali? Restate sintonizzati, perché le date di pubblicazione variano e sono imminenti.

Tutto pronto per il colloquio orale della maturità 2025. A partire da lunedì 23 giugno, anche se per ogni plesso la data zero potrà variare, inizieranno le ultime prove per oltre 500 mila studenti prima del diploma. Ai 40 punti massimi dei due scritti se ne potranno aggiungere ulteriori 20 oltre a quelli di credito scolastico accumulati durante il percorso per arrivare a un totale complessivo espresso in centesimi. Quando usciranno i risultati finali dell’esame e dove sarà possibile consultarli? Anche in questo caso, in soccorso viene l’ordinanza ministeriale numero 67 del 31 marzo 2025, in particolare gli articoli 28 e 29. 🔗 Leggi su Lettera43.it