Maturità 2025 quando escono i risultati degli orali

La suspense cresce: quando usciranno i risultati degli esami orali della maturità 2025? Dopo la seconda prova, gli studenti si preparano ad affrontare il momento clou, il colloquio che inizierà da lunedì 23 giugno. Ma quando sapremo con certezza l’esito di questa importante tappa? Ecco tutto quello che devi sapere per restare aggiornato e vivere al meglio l’attesa.

Archiviata la seconda prova scritta, per gli oltre 500 mila studenti impegnati con la maturità 2025 è tempo di concentrarsi sull’esame orale. Il colloquio avrà inizio da lunedì 23 giugno, sebbene in ogni istituto ci si possa organizzare liberamente in base ai tempi di correzione e il numero di alunni che devono effettuare i test. L’interrogazione ad opera della commissione durerà circa 50-60 minuti e si focalizzerà su tutto il programma del quinto anno affrontato in più discipline. Quando usciranno le valutazioni e dove consultarle? Ecco tutte le informazioni in vista dell’ultimo gradino prima del diploma. 🔗 Leggi su Lettera43.it