Maturità 2025 le parole di uno studente diventano virali sui social | A 18 anni è l’unica volta che gli adulti mi ascoltano davvero Voglio essere guardato non giudicato Quando l’esame diventa l’unica occasione per esistere

Maturità 2025: le parole di uno studente di Bologna diventano virali sui social, svelando un desiderio profondo e inascoltato. A 18 anni, Marcello rivela che l’unica vera attenzione degli adulti si manifesta durante l’esame, un momento in cui si sente visto e ascoltato, lontano dalla routine quotidiana. Le sue parole risuonano come un richiamo a riflettere sul valore dell’ascolto autentico e su quanto i giovani abbiano bisogno di essere compresi.

Sei adulti seduti in silenzio, finalmente pronti ad ascoltare. Per la prima volta in diciotto anni di vita, Marcello - studente in un liceo di Bologna - si trova davanti a una platea che non ha fretta, che non deve correre altrove, che per quei preziosi minuti esiste solo per lui. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it