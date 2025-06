Maturità 2025 due commissari esterni trovati morti nelle loro case durante gli esami

Durante la Maturità 2025, un’ombra di tristezza si è abbattuta sulla scuola italiana con la scoperta di due commissari esterni trovati morti nelle loro case. Due vite dedicate all’educazione sono state spezzate in modo improvviso e tragico, lasciando colleghi, studenti e famiglie nello sconforto. Un dolore che scuote l’intera comunità educativa e solleva interrogativi sul fragile equilibrio tra impegno professionale e benessere personale. La loro scomparsa sarà ricordata come un monito e un invito a prestare maggiore attenzione al nostro mondo interiore.

Due tragici lutti colpiscono il mondo della scuola durante la Maturità 2025. Due docenti, entrambi commissari esterni, sono stati trovati morti nelle loro abitazioni dopo essersi assentati agli esami. I colleghi, preoccupati per le mancate presenze, hanno dato l’allarme. Entrambi i decessi sarebbero avvenuti per cause naturali Docente 62enne trovato senza vita a Pescara Un . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

