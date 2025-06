Maturità 2025 doppia tragedia | due docenti commissari esterni muoiono improvvisamente durante gli esami di Stato Trovati senza vita nelle loro abitazioni dopo l’assenza alle prove

Due tragici episodi scuotono il mondo della scuola durante gli esami di maturità 2025: due docenti commissari esterni trovati improvvisamente morti nelle loro abitazioni dopo aver saltato le prove. La scomparsa improvvisa di queste figure di riferimento solleva interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza e sul benessere degli insegnanti, gettando un'ombra sull'intera fase finale dell'anno scolastico. La vicenda apre un dibattito urgente su come proteggere e supportare chi lavora al servizio dei giovani.

Due episodi drammatici scuotono il mondo della scuola durante lo svolgimento della maturità. Il primo caso riguarda un docente di 62 anni, originario di Pescara e impegnato come commissario esterno presso un istituto alberghiero, non si è presentato per la seconda prova scritta della Maturità. L'assenza ha immediatamente destato preoccupazione tra i colleghi, che hanno allertato le forze dell'ordine intorno alle 8.30 del mattino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it