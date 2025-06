Maturità 2025 Borsellino già dimenticato Tema snobbato per fortuna che c’è Alessandro

Ciao Alex, spero che ti ricorderai di me, sono Alessandro Ferla di Casaletto Vaprio. Volevo solo dirti che due giorni fa ho sostenuto la prima prova di maturità e ho scelto la traccia C1, che proponeva un testo di Borsellino. Mi è sembrato giusto menzionarti, perché è anche grazie a te se ho fatto quella scelta e perché mi sento profondamente legato all’argomento. Le tue lezioni sono state davvero significative per me: mi hanno fatto riflettere sul valore della giustizia e del coraggio, temi che continuerò a portare con me nel mio

Ciao Alex, spero che ti ricorderai di me, sono Alessandro Ferla di Casaletto Vaprio. Volevo solo dirti che due giorni fa ho sostenuto la prima prova di maturità e ho scelto la traccia C1, che proponeva un testo di Borsellino. Mi è sembrato giusto menzionarti, perché è anche grazie a te se ho fatto quella scelta e perché mi sento profondamente legato all'argomento. Le tue lezioni sono state davvero significative per me: mi hanno fatto riflettere molto e mi hanno permesso di creare un legame profondo con il tema della mafia. Quest'anno ho anche partecipato al Viaggio della Legalità ed ero presente alla 33ª commemorazione a Palermo: è stata un'esperienza toccante.

