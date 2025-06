Matteo Ricci senza freni | Abbiamo un programma di 56 pagine come la percentuale che vogliamo ottenere

Matteo Ricci, sicuro di sé e determinato, si presenta con un programma di 56 pagine che riflette la sua volontà di vincere le prossime elezioni regionali. La sua sicurezza traspare anche nelle parole, senza ostentazioni, ma con una chiara convinzione di poter ottenere la percentuale desiderata. Un approccio che mette in evidenza la sua professionalità e ambizione, dimostrando che la strategia è già ben definita: puntare forte sulla solidità del progetto e sulla fiducia degli elettori.

