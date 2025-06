Mattarella sui rifugiati fare di più è un dovere morale

una sfida etica e civile che richiede il nostro impegno concreto. Solo attraverso azioni condivise e solidarietà possiamo costruire un mondo più giusto, in cui ogni rifugiato trovi protezione e speranza per un futuro migliore.

"La condizione dei rifugiati e dei profughi da un numero crescente di conflitti armati, tensioni regionali e gravi crisi umanitarie, indotte anche dall'impatto crescente di eventi climatici estremi, diviene sempre più grave. È una realtà che interpella le nostre coscienze e ci chiama a fare di più per chi si trova in condizione di fragilità e bisogno per affermare l'inviolabilità della dignità di ogni persona. Non è solo questione umanitaria: è responsabilità giuridica e morale comune". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net