Mattarella | fare di più per i rifugiati

La condizione dei rifugiati e dei profughi, aggravata da conflitti e crisi globali, richiede il nostro impegno concreto. Come sottolineato dal Presidente Mattarella nella Giornata Mondiale del Rifugiato, la questione va oltre l'umanitarismo: è un imperativo morale per difendere la dignità di ogni individuo. È fondamentale agire con responsabilità e solidarietà per costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti.

11.10 La condizione dei rifugiati e dei profughi da un numero crescente di conflitti armati, tensioni regionali e crisi umanitarie, è sempre più grave". Così il presidente della Repubblica, Mattarella,in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. "E' una realtà che ci chiama a fare di più per chi si trova in condizione di bisogno per affermare l'inviolabilità della dignità di ogni persona. Non è solo questione umanitaria: è responsabilità giuridica e morale comune". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

