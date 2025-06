Matrimonio da sogno in Italia | la famosissima si è sposata per la terza volta a 73 anni

In Italia, i matrimoni da sogno sono all’ordine del giorno, ma quelli delle celebrità conquistano il cuore di tutti. Protagonista di questa volta è una delle figure più amate dal mondo dello spettacolo: la famosa signora Si 232, che a 73 anni ha deciso di convolare nuovamente a nozze per la terza volta. Un evento che ha unito eleganza, riservatezza e un pizzico di eccentricità in una cornice unica come Padova. Un vero esempio di timeless romance.

Nel cuore di Padova, all'interno di una cornice storica e raffinata, si è celebrato un matrimonio che ha fatto parlare di sé per eleganza, riservatezza e un tocco di nobile eccentricità. Il rito civile ha avuto luogo martedì scorso in una delle sedi più suggestive della città: Palazzo del Capitano, scrigno di arte e storia, spesso scelto per occasioni d'eccezione. A presiedere la cerimonia è stato il presidente del Consiglio comunale, che ha officiato l'unione con tono solenne e affettuoso.

Daniela Del Secco, conosciuta in tutta Italia come la Marchesa d'Aragona, si è sposata.

