Matrimoni vip di primavera | ecco i volti tv che sono andati a nozze

La primavera porta con sé non solo fiori e colori, ma anche celebrazioni indimenticabili di amore tra i volti più amati della televisione. Dai matrimoni da sogno dell’ex velina all’innamoramento di star internazionali, questi momenti speciali hanno catturato l’attenzione di tutti. E ora, pronti a scoprire i dettagli più esclusivi? Scopriamo insieme i matrimoni VIP di questa primavera, tra emozioni, stile e romanticismo senza confini.

Li abbiamo conosciuti in televisione, li vogliamo vedere anche nel loro giorno speciale! Sono tanti i volti della tv che nei mesi scorsi hanno coronato il proprio sogno d'amore. Tra location da sogno, molteplici abiti da sposa, dettagli sontuosi e tantissimi invitati ecco i matrimoni vip di questa primavera. Dall'ex velina all'ex tronista, l'ex gieffino e l'influencer, la star Disney e la vip inglese, sbirciamo sui social le loro cerimonie nuziali. Tulle e fiori per la sposa Irene Cioni. Irene Cioni con un abito da sposa Elisabetta Polignano L'ex velina di Striscia la Notizia (dal 2013 al 2017) Irene?Cioni ha celebrato il suo matrimonio con il fidanzato Giacomo il 26 aprile, in una romantica cerimonia religiosa.

