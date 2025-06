Materie prime critiche Italia indietro | se ne estraggono solo due

In Italia, le materie prime critiche sono ancora scarse, con solo due estratte attualmente. Tuttavia, la domanda crescente di litio, cobalto e altre sostanze strategiche rende urgente un ripensamento delle risorse. L’Europa, consapevole dei rischi di approvvigionamento, ha riaperto e ampliato i progetti di estrazione, passando da 47 a 60 iniziative, tra cui 13 nuove situate al di fuori dei confini nazionali. Questo cambiamento rappresenta una svolta decisiva per il futuro energetico e industriale del continente.

Il regolamento dell'Ue sulle materie prime. L'Unione europea ha adottato il Regolamento 20241252 Critical Raw Materials (CRM) Act, che è diventato operativo il 23 maggio 2024.