Massimo Zen | la petizione per la grazia arriva a mille e duecento firme

La petizione per la grazia a Massimo Zen supera le 1.200 firme, dimostrando il forte sostegno della comunità e la volontà di fare luce su una vicenda che ha sconvolto Cittadella. La battaglia prosegue con determinazione, sperando che giustizia e umanità prevalgano nel caso di quest'uomo condannato ingiustamente o meno. La richiesta di clemenza si fa sempre più forte, unendosi in un appello che non può essere ignorato.

Oltre mille e duecento firme raccolte online. Prosegue la battaglia per la grazia di Massimo Zen, l'ex guardia giurata di Cittadella condannata a 9 anni e 6 mesi per l'omicidio del giostraio Manuel Major durante una fuga in macchina a Barcon di Vedelago dopo un colpo che aveva preso di mira un.

